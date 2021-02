Israel e Egito concordam em construir um novo gasoduto para abastecer a Europa

Os ministros de Energia de Israel e Egito concordaram neste domingo(21) em construir um novo gasoduto a partir do campo marítimo de Leviathan, no Mediterrâneo oriental, e do Egito para aumentar as exportações para a Europa, informaram fontes israelenses à AFP.



O objetivo é "aumentar as exportações de gás para a Europa graças à liquefação em instalações localizadas no Egito, dada a crescente demanda por gás natural na Europa", acrescentou.



O acordo foi anunciado durante uma visita de Tarek el Molla a Israel, onde além de se encontrar com o seu homólogo israelense, se encontrou também com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com o chanceler Gabi Ashkenazi.



O campo Leviathan está localizado a cerca de 130 km a oeste do porto israelense de Haifa e está conectado por dois gasodutos submarinos à sua plataforma de exploração, localizada a 10 km da costa.



Israel começou a extrair gás do campo Leviathan em dezembro de 2019 e um mês depois começou a exportá-lo para o Egito.