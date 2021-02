Seis militares morrem em acidente de avião no leste do México

Seis soldados mexicanos morreram neste domingo(21) depois que a aeronave em que viajavam caiu após decolar de um aeroporto no estado de Veracruz, informou a Secretaria de Defesa (Sedena).



O LearJet 45, registro 3912 da Força Aérea Mexicana, caiu por volta das 3:45 GMT após decolar no terminal El Lencero, localizado no município de Veracruz de Emiliano Zapata, segundo o comunicado.



A comissão de investigação de acidentes aéreos de Sedena e o controlador da Força Aérea e do Exército mexicano "farão os respectivos laudos periciais para determinar as possíveis causas" do acidente, acrescentou.



A Secretaria não comunicou a identidade dos militares ou o trabalho que realizavam naquela região, embora tenha indicado que a sua morte ocorreu "em serviço".



"Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias de nossos companheiros de armas", acrescentou a instituição no comunicado.