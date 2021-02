Nigerinos vão às ruas para 2º turno em meio à insegurança

Apesar da insegurança imperante no Níger, 7,4 milhões de eleitores votam, neste domingo (21), no segundo turno da eleição presidencial, escolhendo entre o favorito, Mohamed Bazoum, herdeiro do atual presidente Mahamadou Issoufou, e o ex-presidente e opositor Mahamane Ousmane.



Quase dois meses após o primeiro turno, realizado em 27 de dezembro, os nigerinos escolherão entre os dois candidatos mais votados, Bazoum, beneficiado pela imponente máquina do governista Partido Nigerino para Democracia e Socialismo (PNDS) e Ousmane, presidente entre 1993 e 1996.



Bazoum teve 39,3% dos votos no primeiro turno, e Ousmane, 17%.



O estudante Idrissa Gado, de 29 anos, foi votar logo cedo em Niamey. "O próximo presidente terá que combater os rebeldes. É a grande preocupação do Níger, queremos calma e segurança", pediu.



Bazoum votou na prefeitura de Niamey, onde veículos blindados e caminhões equipados com metralhadoras garantiam a segurança.



"Espero que o vencedor tenha sorte, e que ela esteja do meu lado. E tenho muitos motivos para acreditar que seja esse o caso", disse ele após votar, manifestante o desejo de que "a consulta transcorra em paz".



Acompanhado de suas duas esposas, o presidente em final de mandato, Mahamadou Issoufou, votou na mesma circunscrição. Ele destacou que "o Níger enfrenta imensos desafios: segurança, demografia, clima, desenvolvimento econômico e social, incluindo a questão sanitária, a covid-19 de imediato".



"Tenho orgulho de ser o primeiro presidente eleito democraticamente da nossa história a entregar o cargo a outro também eleito democraticamente. É um marco muito importante na vida política do nosso país", acrescentou.



Esta será a primeira vez que um presidente eleito sucederá a outro, em um país que sofreu golpes de Estado desde sua independência em 1960.



Já Mahamane Ousmane votou em um bairro popular de Zinder (sudeste), seu reduto e cidade natal.



- Milhares de soldados nas ruas -



Em todo território, votar é um dos principais desafios destas eleições, uma vez que o oeste é palco da violência de grupos jihadistas ligados ao Estado Islâmico (EI) e, no leste, operam jihadistas nigerianos do Boko Haram.



Milhares de soldados foram destacados para garantir a segurança da votação, "especialmente em áreas expostas à insegurança", disse um funcionário do Ministério da Defesa à AFP.



No Níger, as alianças mudam constantemente, mas são essenciais para ganhar a Presidência. Importantes partidos políticos deram seu apoio ao candidato da situação, algo crucial para Bazoum. Muitos duvidam, porém, que tal apoio se transforme em votos.



"A vitória não está garantida", disse à AFP Ibrahim Yahya Ibrahim, pesquisador do International Crisis Group (ICG).



Embora os eleitores da capital tendam a votar na oposição, em Zinder (sudeste), a segunda cidade, isso é menos previsível.



"O resultado em Zinder determinará o resultado eleitoral", disse um observador da política local à AFP, pedindo para não ser identificado.



Dezenas de observadores da Comunidade Econômica da África Ocidental (CEDEAO) foram destacados para acompanhar o processo. A oposição, que no primeiro turno se recusou a participar da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), agora participa dela.