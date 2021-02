Chegam a Gaza milhares de doses de vacinas anticovid procedentes dos Emirados

Cerca de 20.000 doses de vacinas anticovid chegaram ao território palestino de Gaza, neste domingo (21), procedentes dos Emirados Árabes Unidos, através da fronteira egípcia - relataram autoridades e testemunhas.



Estas vacinas são "destinadas às equipes médicas" da Faixa de Gaza, afirmou um grupo dirigido por um dissidente do movimento palestino Fatah, Mohammed Dahlan, que vive exilado nos Emirados Árabes Unidos e reivindica a responsabilidade por essa transferência de vacinas.



As vacinas Sputnik V entraram em Gaza através da passagem de Rafah, um posto fronteiriço entre este enclave palestino e o Egito.



Um primeiro lote de 2.000 vacinas anticovid, também Sputnik V, já havia chegado a Gaza na última quarta-feira, depois que seu envio foi desbloqueado por Israel.



A Autoridade Palestina, que fica na Cisjordânia ocupada, acusou Israel de impedir a entrada da remessa do fármaco em Gaza, um enclave empobrecido de dois milhões de habitantes.



O movimento islamista Hamas, que controla o poder na Faixa de Gaza, denunciou uma "violação" do direito internacional.



Em Gaza, foram registrados cerca de 54.000 casos de contágio desde o início da pandemia, com mais de 500 mortes. Fontes de saúde relataram, porém, uma diminuição das internações hospitalares nas últimas semanas.



A entrega de vacinas anticovid procedentes dos Emirados acontece em meio a um contexto político muito agitado nos Territórios Palestinos, com as primeiras eleições legislativas em 15 anos, marcadas para maio próximo.