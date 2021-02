O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falará no próximo fim de semana em Orlando, na Flórida, em seu primeiro discurso desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro.



A intervenção está marcada para domingo, 28 de fevereiro, como parte da CPAC, a conferência anual dos conservadores americanos, indicaram no sábado fontes próximas ao ex-presidente.



Trump falará sobre "o futuro do Partido Republicano e do movimento conservador", disse sua comitiva à AFP.



Também abordará a questão da imigração e as "políticas desastrosas" de seu sucessor Joe Biden relativas ao tema, segundo a mesma fonte.