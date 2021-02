Biden se reunirá virtualmente com Trudeau

Joe Biden participará de sua primeira reunião bilateral - embora virtual - como presidente dos Estados Unidos na terça-feira (23), com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.



Não é a primeira vez que Biden prioriza seu equivalente canadense, que também recebeu o primeiro telefonema do novo presidente para um líder estrangeiro apenas dois dias após assumir o cargo.



O encontro por videoconferência permitirá que os dois "revisem os esforços conjuntos" em assuntos como a covid-19 e as mudanças climáticas, de acordo com um comunicado da Casa Branca divulgado neste sábado.



A Casa Branca não mencionou o oleoduto Keystone XL que conecta as areias petrolíferas de Alberta às refinarias costeiras no Texas, que se tornou uma questão altamente sensível depois que Biden decidiu bloquear sua conclusão.



O projeto, apoiado por Ottawa mas criticado por ambientalistas, foi lançado em 2008, antes de ser barrado pelo governo do ex-presidente Barack Obama. Sob o presidente Donald Trump, no entanto, recebeu luz verde.



Biden fez campanha em parte para rescindir a licença concedida ao projeto pelo governo Trump, como parte de uma promessa maior de combater as mudanças climáticas.



Trudeau expressou desapontamento com a decisão de Biden de descartar o oleoduto.