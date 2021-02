México recebe 200 mil doses de vacinas do laboratório chinês Sinovac

Quase metade dos 200 milhões de vacinas no mundo é administrada nos países ricos

Opositor russo Navalny, com duas condenações, pode ser enviado para campo de trabalho

Príncipe Charles visita o pai, príncipe Philip no hospital

Biden põe aliados no centro da diplomacia dos EUA

Chefe da AIEA chega a Teerã antes do fim de prazo crucial para o programa nuclear

Milhares de manifestantes exigem renúncia do premiê armênio

Morre escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do Touro de Wall Street

