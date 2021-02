Príncipe Charles visita o pai, príncipe Philip no hospital

O príncipe Charles visitou neste sábado (20) seu pai, príncipe Philip, de 99 anos, internado em Londres desde a noite da última terça-feira.



O herdeiro do trono permaneceu cerca de 30 minutos no Hospital Edward VII, aonde chegou com uma máscara cirúrgica no rosto.



Foi o primeiro membro da família real britânica a visitar o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, desde que ele foi internado no hospital.



"Sua hospitalização é uma medida de precaução por conselho do médico de sua alteza real", explicou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



Uma fonte do palácio confirmou que ele não está infectado com covid-19.



Um pequeno fã também foi às portas do hospital, levando uma carta, na qual expressou seu afeto pelo príncipe.



"Quando eu era pequeno, tive que fazer quimioterapia por cinco anos, e Philip me dá tristeza. Então, escrevi esta carta para que ele se sinta melhor", disse Twanna Saleh, de 10 anos, a jornalistas.



No início de janeiro, o príncipe Philip e a rainha Elizabeth II receberam sua primeira dose da vacina contra o coronavírus, no Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Eles permanecem ali durante o confinamento em vigor no Reino Unido.



Na sexta-feira, o palácio disse que o príncipe Philip deve permanecer, "provavelmente, no hospital durante o fim de semana e até a próxima semana". Segundo a mesma fonte, ele está de bom humor.