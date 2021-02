Morre escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do Touro de Wall Street

O escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do famoso touro de bronze símbolo de Wall Street, em Nova York, faleceu na madrugada deste sábado (20), aos 80 anos - informou a imprensa italiana.



Arturo Di Modica morreu em sua casa em Vittoria, perto de Ragusa, no sul da Sicília.



De acordo com a edição on-line do jornal La Repubblica, Arturo "lutava contra um câncer há anos e sua condição se agravou nas últimas semanas".



O escultor siciliano é conhecido, sobretudo, por sua imponente escultura de touro de bronze de 3,2 toneladas, instalada perto da Bolsa de Valores de Nova York.



A peça, intitulada "Charging Bull", foi esculpida pelo artista e financiada de seu próprio bolso. À época, gastou mais de US$ 350.000.



O touro foi instalado ilegalmente em frente à Bolsa de Valores de Nova York, após a quebra de 1987, como um símbolo da "força e poder do povo".



Di Modica transportou sua escultura em um caminhão em dezembro de 1989 até Lower Manhattan e a deixou sob uma árvore de Natal em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Foi seu presente de Natal para os nova-iorquinos.



Depois de algumas semanas de uma verdadeira guerrilha artística, o touro foi finalmente aceito pela cidade. Em 1989, encontrou sua localização atual, ao norte do Parque Bowling Green, no cruzamento da Broadway.



O "Charging Bull" é uma das obras mais fotografadas da cidade de Nova York. Diz a lenda que coçar o focinho, agarrar seu chifres, ou testículos, traz boa sorte.