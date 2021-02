Três explosões em Cabul deixam cinco mortos e dois feridos

Quase metade dos 200 milhões de vacinas no mundo é administrada nos países ricos

Quase metade dos 200 milhões de vacinas no mundo é administrada nos países ricos

Chefe da AIEA chega a Teerã antes do fim de prazo crucial para o programa nuclear

Chefe da AIEA chega a Teerã antes do fim de prazo crucial para o programa nuclear

Morre escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do Touro de Wall Street

Morre escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do Touro de Wall Street