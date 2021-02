Pelo menos 21 membros do grupo Estado Islâmico (EI) morreram em vários bombardeios realizados pela Força Aérea russa no norte da Síria - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) neste sábado (20).



"Foram registrados ao menos 130 ataques aéreos da Força Aviação russa nas últimas 24 horas contra alvos do Estado Islâmico em uma zona entre as províncias de Aleppo, Hama e Raqa", no norte da Síria, disse o OSDH, que relatou a morte de 21 milicianos.