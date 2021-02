Incêndios atingem acampamentos de imigrantes na Grécia sem deixar vítimas

Dois incêndios, aparentemente acidentais, destruíram nesta sexta-feira (19) duas barracas em acampamentos de migrantes na ilha de Lesbos e na Grécia continental, sem deixar vítimas, segundo diversas fontes.



Em Lesbos, no mar Egeu, o fogo declarado no começo da tarde desta sexta-feira em uma barraca do acampamento de Karatepe "foi provocado por um curto circuito, provavelmente por falha em um radiador", disse à AFP uma encarregada do serviço de imprensa dos bombeiros.



Segundo um funcionário do acampamento, uma segunda barraca vizinha também foi destruída pelas chamas, sem deixar vítimas.



Na noite de sexta, outro incêndio foi declarado em outra barraca no acampamento de Diavata, no norte da Grécia continental, onde vivem mais de 1.000 solicitantes de asilo.



"O incêndio foi extinto rapidamente", mas destruiu a barraca, informou o serviço dos bombeiros. Segundo as primeiras informações, os solicitantes de asilo tentaram usar fogo para se aquecer.



A onda de frio que castiga a Grécia desde o começo da semana tem posto à prova dezenas de milhares de solicitantes de asilo que vivem em acampamentos no país.



O acampamento de Karatepe, onde vivem 6.000 pessoas, foi instalado como solução temporária em setembro em um terreno inundável e exposto a fortes vendos, depois que dois grandes incêndios destruíram o acampamento de Moira na ilha, o mais populoso da Europa.



Organizações de defesa dos direitos humanos têm alertado nos últimos dias para a deterioração das condições dos refugiados pelo frio no acampamento de Karatepe e pediram a abertura de igrejas e outros edifícios com calefação para abrigar prioritariamente os menores.