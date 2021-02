O presidente Jair Bolsonaro decidiu nesta sexta-feira (19) nomear um militar da reserva para presidir a Petrobras, após criticar vários aumentos sucessivos no preço do combustível.



"O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente da Petrobras, após o encerramento do ciclo, superior a dois anos, do atual presidente, senhor Roberto Castello Branco", anunciou por meio de nota breve do Ministério de Minas e Energia, publicada pelo presidente em sua conta no Facebook.