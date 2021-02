Novavax promete 1,1 bilhão de vacinas para o programa Covax

A empresa americana de biotecnologia Novavax se comprometeu a disponibilizar ao programa internacional Covax de vacinação contra a covid-19 um total de 1,1 bilhão de doses de sua vacina candidata, informou nesta sexta-feira (19) a Aliança para as Vacinas (Gavi).



A Gavi codirige com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Coalizão para as Inovações na Preparação para as Epidemias (CEPI) o programa Covax, cujo objetivo é proporcionar este ano vacinas contra a covid-19 a 20% da população de quase 20 países e territórios participantes.



A Covax já assinou um acordo com o Serum Institute of India (SII) para 200 milhões de doses de vacinas da ou Novavax, com uma opção para outras 900 milhões de doses.



Em combinação com esse contrato, o novo protocolo de acordo assinado com a Novavax permitirá dispôr de "1,1 bilhão de doses da vacina candidata NVX-CoV2373 contra a covid-19", informou a Gavi.



Este protocolo de acordo é um passo essencial para garantir que as doses sejam postas à disposição de todos os países e economias que participam do mecanismo Covax assim que a vacina for aprovada pelas autoridades e autorizada pela OMS.