O presidente Joe Biden considera não dar prosseguimento ao plano apresentado por seu antecessor, Donald Trump, de convidar a Rússia para integrar o G7, grupo das ricas democracias, segundo a Casa Branca nesta sexta-feira (19).



"Não acho que estejamos fazendo novos convites para a Rússia ou reiterando novos convites para a Rússia", ressaltou o secretário de imprensa, Jen Psaki, a repórteres que viajavam com Biden no Air Force One.



"Obviamente, um convite seria feito em parceria com nossos parceiros do G7", acrescentou.



Trump foi a favor da ideia no ano passado. A Rússia foi expulsa do então G8 em 2014, após tomar a região da Crimeia, da vizinha Ucrânia.