EUA precisam retirar todas as sanções adotadas durante Trump, diz ministro do Irã

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif afirmou nesta sexta-feira, 19, que os Estados Unidos precisam retirar "de modo incondicional" todas as sanções adotadas contra o país durante o governo do presidente Donald Trump. Caso isso ocorra, Teerã irá recuar em medidas recentes, como as restrições a visitas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse a autoridade pelo Twitter.



Porta-voz do governo do presidente Joe Biden, Jen Psaki afirmou há pouco que o país não pretende, por enquanto, recuar das medidas já impostas, antes de haver um diálogo diplomático com o regime iraniano e nações europeias envolvidas no acordo nuclear de Teerã.