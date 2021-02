Onda de frio e tempestades de neve nos EUA diminuirão no fim de semana

O frio polar e as tempestades de neve que atingem os Estados Unidos há vários dias continuam nesta sexta-feira (19), embora devam diminuir até o fim de semana, especialmente no sul do país, segundo serviços meteorológicos.



"A semana excepcionalmente fria nas planícies do sul terminará neste fim de semana com a entrada de uma depressão com ar mais quente", informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) nesta sexta-feira.



No entanto, a onda de frio persistiu, de Dallas a Nova York, com previsão de nevascas para a costa leste, principalmente na região de New England (nordeste), e fortes chuvas na Carolina do Norte e Carolina do Sul.



Acostumados a ondas de calor, não ondas de frio, estados do sul como Texas, Arkansas, Louisiana e Mississippi ainda registram temperaturas congelantes, embora os termômetros devam subir no sábado nas cidades texanas de Houston e Austin, chegando a cerca de 10º Celsius.



Mais de 180 mil casas ainda estavam sem energia no Texas, e mais de 150.000 no Mississippi e Louisiana, de acordo com o site Poweroutage.us.



Os moradores do Texas sofrem com a falta de água ou baixa pressão de canos quebrados por causa do congelamento, então as autoridades recomendam ferver a água antes de consumi-la ou usá-la para cozinhar.



O presidente Joe Biden conversou na noite de quinta-feira com o governador do Texas, Greg Abbott, e garantiu que as autoridades federais e locais continuarão a "trabalhar em conjunto" para ajudar as pessoas.



Biden disse nesta sexta-feira que vai declarar catástrofe natural no Texas o mais rápido possível, o que desbloqueará uma nova ajuda financeira.



Indicou ainda que adiou a visita ao estado para evitar que se transforme em "mais um fardo" e que a data da viagem será anunciada na próxima semana.



Várias pessoas morreram de frio ou acidentes de trânsito por causa do gelo nas estradas do Texas. Nacionalmente os mortos são cerca de 30, de acordo com a imprensa americana.