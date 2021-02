O presidente Joe Biden disse nesta sexta-feira (19) que é imperativo que os Estados Unidos trabalhem com outras potências globais para conter as ambições nucleares "desestabilizadoras" do Irã.



Em um discurso virtual na Conferência de Segurança de Munique, Biden afirmou que seu governo está preparado para "retornar às negociações" com o Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear de Teerã.



"Devemos enfrentar as ações desestabilizadoras do Irã em todo o Oriente Médio", declarou.