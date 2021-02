O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos seus aliados europeus para confrontar os desafios econômicos e políticos que a China representa.



"Devemos nos preparar juntos para uma concorrência estratégica a longo prazo com a China", disse Biden em um discurso virtual na Conferência sobre Segurança de Munique. "Podemos enfrentar os abusos econômicos do governo da China e a coerção que prejudica os fundamentos do sistema econômico internacional", acrescentou.