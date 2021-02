Primeiros presos de consciência libertados na Argélia após perdão presidencial

A Argélia começou a libertar prisioneiros de consciência nesta sexta-feira (19), um dia após o presidente Abdelmadjid Tebboune conceder seu perdão e três dias antes do segundo aniversário da popular revolta do Hirak.



Uma dezena de detidos foi libertada, segundo ativistas de direitos humanos.



Familiares, jornalistas e ativistas se reuniram em frente à prisão de Kolea desde o início da manhã, confirmou a AFP.



No momento, a identidade dos libertados é desconhecida.



A medida atinge apenas pessoas que foram julgadas definitivamente, de modo que não ficou claro o destino de vários internos, que ainda aguardam a decisão da justiça sobre seus recursos.



"A libertação de pessoas não condenadas levanta problemas legais para o governo, a menos que ele reconheça que a justiça funcionou mal ou que sua prisão preventiva foi claramente decidida fora da lei", enfatizou o colunista Abed Charef em um fórum publicado na página Middle East Eye.



Na quinta-feira, Tebboune disse que "entre 55 e 60 pessoas poderão voltar para suas famílias a partir desta noite ou amanhã", mas não divulgou nomes.



Atualmente, existem cerca de 70 presos em conexão com o Hirak, de acordo com o Comitê Nacional para a Libertação de Detidos (CNLD), uma associação que os apoia.



O anúncio foi feito na véspera do segundo aniversário da revolta popular sem precedentes que levou o ex-presidente Abdelaziz Bouteflika a renunciar a um quinto mandato e deixar o poder.



O movimento de protesto, suspenso desde março devido à crise de saúde, continua exigindo o desmantelamento do "sistema" político estabelecido desde a independência em 1962.



Foram convocadas para esta segunda-feira manifestações em toda a Argélia, segundo anúncios que circulavam nas redes sociais.



Além disso, Tebboune prometeu dissolver o Parlamento e convocar eleições este ano, e anunciou um reajuste ministerial.