Idosa de 90 anos caminha 10 km na neve para receber vacina nos EUA

Com uma determinação inabalável, uma mulher de 90 anos desafiou o frio caminhando 10 km na neve para se vacinar contra a covid-19 em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, informou a imprensa local.



Fran Goldman precisou de inúmeras tentativas para conseguir marcar sua primeira dose da vacina contra o coronavírus. Quando conseguiu, no domingo passado, nem passou pela sua cabeça desistir de comparecer devido ao tempo ruim, contou ela ao jornal Seattle Times.



Apesar da neve forte que caía sobre a cidade, tornando impossível se deslocar de carro, a senhora Goldman calçou suas botas, agarrou seus bastões de trekking e não hesitou em caminhar, ida e volta, os 5 km que a separavam da clínica onde deveria receber a injeção.



"Não foi fácil, foi um desafio", disse Goldman ao jornal, acrescentando que fez uma cirurgia no quadril no ano passado.



"Caminhei muito lentamente", disse na quarta-feira ao programa Today.



Ela chegou com 5 minutos de atraso.



"Ela é verdadeiramente admirável e tem essa mentalidade que a impulsiona a não se deixar vencer pela adversidade", comentou sua filha, Ruth Goldman, ao Seattle Times.