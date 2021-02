Estados Unidos formalizam seu retorno ao Acordo Climático de Paris

(foto: SAUL LOEB / AFP)

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, informou a oficialização do retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris para o clima nesta sexta-feira (19/02). A medida já havia sido comunicada em decretono dia da posse do presidente Joe Biden, em 20 de janeiro, mas só foi formalizada agora.Em comunicado, Blinken reitera oda Casa Branca com a agenda climática, que incluirá uma cúpula sobre o tema no dia 22 de abril.Também exalta o pacto entre nações. "Seu propósito é simples e expansivo: ajudar a todos nós a evitar o aquecimento planetário catastrófico e construirao redor do mundo aos impactos das mudanças climáticas que já vemos", afirmou.Assinado em 2015, o acordo prevê que a comunidadetrabalhe para limitar o aumento da temperatura global a menos de 2ºC - preferencialmente 1,5ºC -, na comparação com os níveis pré-industriais.Em 2017, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, revogou ado país no tratado, sob argumento de que ele seria prejudicial aos interesses da indústria americana, mas a decisão foipor Biden.