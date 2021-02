Mexicanas preparam receitas para escapar do desemprego e da violência de gênero

Enquanto Alma acende o fogão, Gris amassa o milho e Leticia lava as verduras. A pandemia roubou delas o trabalho e as expôs à violência de gênero, mas juntas reuniram coragem e montaram uma cozinha onde puderam voltar a sonhar.



Elas pertencem ao coletivo Mulheres da Terra, uma pequena cooperativa que vende tortilhas, tlacoyos, tamales e outras receitas de milho nas redes sociais.



O projeto devolveu a elas a esperança, já que o coronavírus as levou ao desemprego, às humilhações e outras formas de violência doméstica sobre as quais preferem não se aprofundar.



A cozinha funciona em Milpa Alta, uma populosa localidade do sudeste da Cidade do México com vastos campos de cactos.



Com a venda dos alimentos, Alma, Gris, Leticia e outras três mulheres buscam sua autonomia econômica e refletem sobre a violência. A epidemia e principalmente os confinamentos fizeram com que percebessem que conviviam com agressores.



- Múltiplas violências -



Todas evitam dar seus nomes completos e cobrem o rosto. Motivos não faltam, já que o México viveu nos últimos anos um constante aumento da violência de gênero, acentuada durante a pandemia.



Em 2020, foram cometidos cerca de 940 feminicídios, enquanto as autoridades receberam 260.067 ligações de auxílio por violência contra a mulher, o maior número nos últimos cinco anos. Dessas ligações, 10% foram registradas em março, quando começou o confinamento.



Junto a um fogão ainda fumegante onde cozinha tlacoyos e tortilhas, Alma reconhece essa realidade.



"Infelizmente, todas sofremos violência, algumas de um jeito, outras de outro jeito (...). É violência psicológica, física, econômica", relata.



Em março de 2020, quando a epidemia chegou no México, as integrantes do coletivo ficaram desempregadas.



Segundo a Cepal, as demissões reduziram a participação de mulheres latino-americanas no mercado de trabalho de 52% para 46% entre 2019 e 2020.



Gris, de 34 anos e com quatro filhos, conta que diante do difícil panorama elas recorreram ao ofício que conhecem muito bem: "colocar tortilhas, tlacoyos, gorditas" no forno.



O caminho não é fácil em uma economia que retrocedeu 8,5% em 2020, sua pior queda desde a Grande Depressão, mas que crescerá 4,3% em 2021, de acordo com o FMI.



Mesmo as projeções mais pessimistas não conseguem abalar a alegria que se respira nesta cozinha, animada com música e decorada com a cor púrpura das espigas colhidas por suas protagonistas.



A confiança que construíram tornou possível para essas mulheres apoiarem umas às outras para drenar sua dor e curá-la.