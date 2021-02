Cotação da libra supera US$ 1,4 pela primeira vez em quase três anos

A libra esterlina superou nesta sexta-feira a cotação de 1,4 dólar pela primeira vez em quase três anos, estimulada pela campanha de vacinação no Reino Unido e o acordo comercial pós-Brexit alcançado no fim de 2020 com a União Europeia.



A moeda britânica não alcançava este valor desde abril de 2018.



"Não há muitas explicações para sustentar este avanço da libra na sexta-feira, mas os temas são os mesmos desde o início do ano: não há consequências extremas do Brexit, a campanha de vacinação é rápida (no Reino Unido) e há um crescimento satisfatório desde o fim do ano", disse Stephen Innes, analista da consultoria Axi.



Desde um acordo comercial pós-Brexit foi anunciado em 24 de dezembro, a libra registra valorização de 3,7% na comparação com o dólar e de 4,1% em relação ao euro.



MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP