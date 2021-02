O Kremlin celebrou, nesta sexta-feira (19), o que considerou serem gestos de boa vontade por parte do governo americano para com o Irã, com o objetivo de voltar a impulsionar o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear.



Washington deixou o pacto no mandato de Donald Trump.



"Deixar de pedir sanções é algo bom (...) é um fato positivo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referindo-se à anulação, por parte do governo do democrata Joe Biden, de um anúncio unilateral sobre o retorno das sanções internacionais contra a República Islâmica.