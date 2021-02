O governo do Irã pediu novamente aos Estados Unidos nesta sexta-feira (19) a retirada de todas as sanções impostas pelo ex-presidente Donald Trump, após uma proposta de negociações da parte da administração de Joe Biden.



Teerã "anulará imediatamente" suas medidas de represália se Washington "retirar sem condições todas as sanções impostas, reimpostas ou rebatizadas por Trump", tuitou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif.