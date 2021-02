Enteada de Kamala Harris desfila na Semana da Moda de Nova York

Ella Emhoff, enteada da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deu os primeiros passos na carreira de modelo nesta quinta-feira (18), no desfile da marca Proenza Schouler durante a New York Fashion Week (NYFW).



Formada na Parsons School of Design de Nova York, Emhoff foi uma das modelos que apareceu no filme apresentado pela Proenza Schouler nesta quinta, que substituiu o tradicional desfile por conta da pandemia.



A jovem de 21 anos vestiu um sobretudo de couro preto, um casaco longo cinza e um terninho preto, amostras de uma coleção outono-inverno voltada para o conforto e a amplitude.



"Foi minha primeira experiência na moda", disse Emhoff posteriormente em uma conversa com os dois criadores de Proenza Schouler, Lázaro Hernández e Jack McCollough, postada no site oficial da NYFW. "Devo admitir que estava um pouco nervosa".



Hernández afirmou que o filme foi rodado ao ar livre há várias semanas em Nova York, quando os termômetros marcavam -10° C.



Emhoff é filha do advogado Doug Emhoff, marido de Kamala Harris, e Kerstin Mackin. O casal se divorciou em 2009 e Doug Emhoff se casou com a hoje vice-presidente dos Estados Unidos em 2014.



Ella Emhoff chamou a atenção da imprensa e do público durante as posses do presidente Joe Biden e de Kamala Harris em 20 de janeiro, quando vestiu um casaco Miu Miu que causou sensação.



Uma semana depois ela foi contratada pela agência de modelos IMG.



Aproveitando o momento e sua aparição na Proenza Schouler, Ella Emhoff, que há muito tempo vende tecidos e roupas feitas por ela mesma em seu site, colocou à venda online uma coleção de cinco peças em crochê que se esgotaram em poucas horas.