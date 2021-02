Perseverance pousa em Marte para averiguar se houve vida no planeta vermelho

A Nasa conseguiu fazer pousar em Marte nesta quinta-feira (18) seu veículo robótico de exploração Perseverance, a quinta nave a realizar a façanha sem problemas e a primeira que terá como objetivo responder a pergunta de se o planeta vermelho abrigou vida.



"Pouso confirmado", disse a chefe de missão Swati Mohan às 15h55, hora da costa leste dos Estados Unidos (17h55 de Brasília). Após o anúncio, todo o centro de controle da missão na sede do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, Califórnia, explodiu em aplausos.



A Nasa publicou na conta do Twitter da Perseverance uma foto em preto e branco capturada pelo dispositivo, que mostra a superfície granulada da cratera de Jezero, no hemisfério norte de Marte.



A missão foi uma façanha, já que a manobra de descida era muito arriscada, devido ao relevo da cratera, onde a Nasa tentou posicionar a nave. Os cientistas batizaram o processo de "os sete minutos de terror" pela incerteza vivida.



O presidente americano, Joe Biden, comemorou o feito "histórico" gesta.



"Parabéns à Nasa e a todos os que trabalharam intensamente para que a histórica chegada do Perseverance fosse possível", escreveu o presidente no Twitter.



Após entrar na atmosfera marciana a uma velocidade de 20.000 a temperatura elevou-se a 1.300 Cº. O veículo é protegido por um escudo térmico, que ativou a abertura de um enorme paraquedas supersônico.



Então, seus oito motores o ajudaram a frear para, então, ativar suas seis rodas e tocar o solo.



Nos próximos meses, o veículo coletará cerca de 30 rochas e amostras do solo, que serão enviadas de volta à Terra na década de 2030 para análise.



- O sonho de um astrobiólogo -



Os cientistas acreditam que a cratera Jezero abrigava um lago com cerca de 50 km de largura há mais de 3,5 bilhões de anos.



"A pergunta de se havia vida além da Terra é uma das mais fundamentais e essenciais que podemos nos fazer", disse a geóloga da Nasa Katie Stack Morgan.



"Nossa habilidade de nos fazermos essa pergunta e desenvolver pesquisas científicas e tecnologia para respondê-las é uma das coisas que nos faz únicos como espécie", acrescentou.



O Perseverance se move a uma velocidade máxima de 0,16 km por hora, o que parece lento, mas supera todos os seus antecessores e, enquanto se desloca, analisa o solo em busca de matéria orgânica, faz um mapa da composição química e analisa a presença de vapor.



"Nós, astrobiólogos, sonhamos com essa missão durante décadas", disse Mary Voytek, diretora do programa deste braço científico da Nasa.



Conseguir trazer de volta as rochas para a Terra é crucial, já que um fóssil pode ter um formato similar à marca deixada pela chuva, por exemplo.



- Voar em outros mundos -



Os primeiros meses da missão não serão dedicadas a buscar vida, mas a experimentos paralelos.



A Nasa quer, em particular, demonstrar que é possível fazer um veículo motorizado voar em outro planeta. O helicóptero, denominado Ingenuity, tentará voar em uma atmosfera com densidade equivalente a 1% da terrestre.



Dois microfones têm a função de gravar o som do planeta vermelho.



A Nasa também experimentará a produção de oxigênio em Marte. Um instrumento denominado MOXIE, do tamanho da bateria de um carro, deverá ser capaz de produzir até 10 gramas de oxigênio em uma hora, sugando dióxido de carbono da atmosfera, em um processo similar ao de uma planta.



Este oxigênio poderia ser utilizado para que os humanos que viajarem a Marte no futuro possam respirar, mas também como combustível.



O Perseverance é o quinto veículo a posar em solo marciano. Desde o primeiro, em 1997, todos são americanos, e um deles, o Curiosity, segue em missão no planeta.



A China pôs recentemente na órbita marciana sua sonda "Tianwen-1", que leva um robô com previsão de pouso em maio.