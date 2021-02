Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira(17) que "aceitariam" um convite da União Europeia para manter negociações envolvendo o Irã, com o objetivo de aumentar os esforços para reativar um acordo nuclear.



"Os Estados Unidos aceitariam o convite do Alto Representante da União Europeia para participar de uma reunião do P5 + 1 (Washington, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha) e o Irã para discutir uma via diplomática sobre a questão nuclear iraniana ", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.