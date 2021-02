Vice-diretor da Opas estima que Israel será 1º país a obter imunidade contra covid-19

O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, estimou nesta quinta-feira (18) que Israel será o primeiro país do mundo a obter imunidade coletiva contra a covid-19.



Em conversa com usuários das redes sociais, o especialista destacou que a proteção coletiva oferecida pelas vacinas, também chamada de imunidade de rebanho, é alcançada quando se atinge um percentual da população vacinada capaz de proteger até mesmo os que não foram vacinados, número que varia conforme a doença.



"Para a covid acredita-se que vamos ter que atingir pelo menos 70% da população vacinada para pensar em controlar a transmissão. Outros modelos falam de até 90%", disse Barbosa.



"Vamos ter que ver o que acontece na vida real. Acho que Israel será o primeiro país a atingir 70% e vamos observar o que acontece em Israel", acrescentou.



Desde dezembro, Israel já vacinou quatro de seus nove milhões de habitantes, ou seja, 45% da população, a maior taxa de vacinação do mundo.



Na campanha de imunização per capita considerada a mais rápida do mundo, 2,6 milhões de pessoas já receberam inclusive a segunda dose, segundo dados oficiais. O país pretende vacinar todos com mais de 16 anos até o final de março.



Até agora, Israel usou apenas a vacina embora tenha um pequeno estoque do imunizante desenvolvido pela empresa americana de biotecnologia Moderna.



Israel garantiu um bom fornecimento de vacinas da Pfizer depois de chegar a um acordo de compartilhamento de dados com o fabricante dos Estados Unidos.



O acordo estipula que Israel, que possui um dos sistemas de dados médicos mais sofisticados do mundo, compartilhará informações em tempo real com a Pfizer sobre o impacto da vacina, incluindo os avanços em relação à imunidade coletiva.



PFIZER



BioNTech