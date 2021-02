Psaki: esperamos mais notícias nas próximas 24h sobre contribuição para Covax

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 18, que nas próximas 24 horas mais informações sobre a participação dos Estados Unidos na iniciativa Covax devem ser publicadas e que a cooperação internacional para a vacinação contra a covid-19 será "prioridade" na participação do presidente Joe Biden na próxima reunião do G7. No encontro dos líderes das sete economias mais desenvolvidas do mundo, o americano "buscará cooperação democrática" e parcerias contra as mudanças climáticas, afirmou a porta-voz em coletiva de imprensa.



Sobre a questão nuclear iraniana, Psaki afirmou que o país persa "está longe de um compliance", e que o foco dos EUA no momento é trabalhar juntamente com aliados. A reunião do secretário de Estado do país, Anthony Bliken, hoje com homólogos europeus foi descrita como um ponto importante sobre diretrizes no tema. "Nosso foco é impedir que o Irã consiga desenvolver armas nucleares", afirmou.



Tendo em vista a tramitação que começa hoje no Congresso sobre uma nova lei de imigração, Psaki afirmou que "modernizar" o tema é "uma prioridade", e que o governo Biden espera trabalhar junto ao Legislativo por uma "estratégia mais inteligente de controle" sobre a entrada de pessoas nos EUA.