Saga GameStop chega ao Congresso dos EUA

Os legisladores dos Estados Unidos ouviram, nesta quinta-feira (18), os depoimentos de atores importantes na febre especulativa do início do ano que envolveu várias empresas listadas em Wall Street, incluindo a rede de lojas de videogames GameStop.



O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes realizou uma audiência virtual para lançar luz sobre a febre que atingiu a cidade de Nova York no mês passado.



Um exército de investidores amadores, organizado por meio de um fórum no site Reddit, investiu maciçamente em várias empresas com saúde financeira precária, principalmente a GameStop, mas também os cinemas AMC ou a rede de lojas Bed, Bath & Beyond.



As ações desses grupos dispararam repentinamente antes de caírem nas semanas seguintes.



Ao focar nessas empresas, os fãs queriam provar que os grandes fundos e barões de Wall Street, que haviam apostado na quebra dessas empresas, estavam errados.



A extrema volatilidade do mercado levou os reguladores e políticos americanos a exigirem uma explicação.



Os reguladores querem determinar se houve manipulação de preços ou negociação com informações privilegiadas.



Keith Gill, que ficou famoso no Reddit e no YouTube por suas análises sobre a GameStop, foi um dos depoentes.



Conhecido na internet sob os pseudônimos 'Roaring Kitty' e 'DeepFuckingValue', ele previu um pico para a GameStop, muito antes de janeiro.



O co-fundador do Reddit, Steve Huffman, e o chefe do aplicativo de corretagem Robinhood, Vlad Tenev, também serão ouvidos.



Muitos clientes do Robinhood reclamaram das limitações impostas por esta plataforma de corretagem online.



Tenev nega uma tentativa de proteger os fundos de investimento e diz que a missão de sua empresa continua sendo a de tornar o mercado acessível aos pequenos investidores.



A única desvantagem: o modelo de negócios do Robinhood envolve um contrato com Citadel, um fundo de investimento, dono de outro fundo de hedge, Melvin Capital, que perdeu muito dinheiro com a ascensão da GameStop.



Citadel teve que resgatar o Melvin por 2,75 bilhões de dólares, segundo a imprensa americana.



À luz deste apoio financeiro significativo dado ao Melvin Capital, os legisladores querem garantir que o Citadel não tenha pressionado Robinhood a forçá-lo a suspender as ordens de compra enviadas por investidores amadores.



O poderoso financista Ken Griffin, fundador do Citadel, e Gabriel Plotkin, chefe da Melvin Capital, também falarão na audiência.



