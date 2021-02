Os ministros da Defesa da Otan encerraram nesta quinta-feira (18) dois dias de reuniões por videoconferência, mas não adotaram uma "decisão final" sobre a presença da aliança militar no Afeganistão, anunciou o secretário-geral do bloco, Jens Stoltenberg.



"Nessa fase, não tomamos uma decisão final sobre o futuro da nossa presença [no Afeganistão] (...) Os aliados da Otan continuarão as consultas e coordenação nas próximas semanas", disse Stoltenberg no final das reuniões.