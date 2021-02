Pandemia fez pedidos de asilo na UE caírem 31% em 2020

Os pedidos de asilo na União Europeia (UE) despencaram 31% em 2020, na comparação com o ano anterior, em grande parte devido às restrições adotadas pela pandemia do coronavírus - apontou a Agência Europeia de Apoio ao Asilo (EASO, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (18).



O nível de pedidos de asilo registrado na UE em 2020 foi o mais baixo desde 2013. No total, no ano passado, houve 461.000 pedidos de asilo, contra 671.200 pedidos em 2019.



De acordo com a EASO, em torno de 4% das demandas em 2020 corresponderam a menores desacompanhados.



Em uma nota, a entidade destacou que a "queda considerável" é reflexo do "impacto das medidas emergenciais tomadas devido à pandemia da covid-19", começando pela restrição de movimentos.



Entre os países de origem dos pedidos de asilo em 2020, a EASO não registrou mudanças em relação a 2019. Cidadãos sírios são os mais numerosos (embora com uma redução de 9% de um ano para o outro) e, atrás, estão os afegãos (16% a menos do que em 2019).



Em terceiro lugar, estão os cidadãos venezuelanos, cujas solicitações caíram 32% no ano passado, situando-se em 30.643, seguidos dos colombianos, com quase 30 mil inscrições, 9% a menos do que em 2019.



Entre os poucos países de origem que registraram maior número de pedidos em 2020 do que em 2019, dois latino-americanos se destacam: Cuba, com um aumento de 8%, e Brasil, com um avanço de 5%.



Segundo a EASO, a queda acentuada do número de pedidos de asilo permitiu aos países reduzir o número de casos acumulados à espera de decisão, embora o percentual de aceitação tenha se mantido estável de um ano para o outro, com 32% de respostas positivas.



Enquanto 84% dos pedidos sírios, ou 80% dos eritreus, receberam uma resposta positiva, apenas 2% dos pedidos colombianos e 3% dos venezuelanos foram aceitos, segundo a entidade.