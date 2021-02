O grupo petroleiro espanhol Repsol teve prejuízo de 3,289 bilhões de euros (3,96 bilhões de dólares) em 2020, consequência da quedas dos preços da energia, provocada pela pandemia, e da revisão de seus ativos industriais.



No quarto trimestre do ano passado, a empresa sofreu um prejuízo líquido de 711 milhões de euros (856 milhões de dólares).



A queda dos preços desde março, consequência do vírus e de seu impacto devastador na demanda, teve um efeito negativo nas contas de 978 milhões de euros em 2020.