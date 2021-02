Fundo especulativo assume controle do grupo editorial americano Tribune Publishing

Um fundo de investimento especulativo fechou um acordo para comprar a Tribune Publishing, editora de jornais regionais como o Chicago Tribune e o New York Daily News, entre outros, alimentando temores de novos cortes de empregos no maltratado setor de jornais dos Estados Unidos.



A Alden Global Capital, que já tem cerca de 50 jornais, concordou em comprar as ações que ainda não possuía da Tribune Publishing em um negócio que avalia o grupo em 650 milhões de dólares, de acordo com um comunicado conjunto divulgado na noite de terça-feira (16).



Como parte do acordo, as empresas concordaram em encaminhar o Baltimore Sun para um grupo sem fins lucrativos formado este ano, o Sunlight for All Institute, que publicará o jornal e seus afiliados em Maryland.



O acordo provocou receios sobre o futuro desses jornais, porque o fundo Alden tem uma reputação de realizar cortes agressivos de empregos.



"Alden é o mais ganancioso dos proprietários de cadeias de jornais, tirando a vida (e o jornalismo) de suas propriedades", afirmou Dan Kennedy, professor de jornalismo da Northeastern University.



O presidente da Tribune Publishing, Philip Franklin, disse que o comitê que analisou as ofertas conseguiu negociar uma quantia em dinheiro que ultrapassou outras alternativas.



O negócio se dá em um momento em que jornais de todo o país enfrentam calamidades financeiras, agravadas pela crise da pandemia, que levaram a muitas falências nos últimos anos.



A McClatchy, segunda maior rede de jornais, pediu para declarar falência no ano passado, pouco antes da pandemia, aumentando o desespero do setor.



A Gannett, o maior grupo após a fusão com a rival Gate House, cortou salários e demitiu funcionários no ano passado para lidar com o impacto econômico da pandemia.



Após o longo declínio da imprensa escrita, muitos jornais locais e regionais reduziram seu quadro de funcionários ou número de edições. A maioria tentou ganhar espaço com publicações digitais, apesar das gigantes da internet dominarem o mercado de publicidade digital.



