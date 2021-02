Netanyahu conversa com Biden pela primeira vez

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela primeira vez desde que o democrata chegou à Casa Branca no mês passado, informou seu gabinete em Jerusalém nesta quarta-feira (17).



"A conversa foi calorosa, amigável e durou cerca de uma hora", disse Netanyahu no Twitter, especificando que os dois líderes abordaram as questões dos "acordos" de paz no Oriente Médio, a "ameaça iraniana" e a gestão da pandemia da covid-19. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel.



Quase um mês depois de assumir a presidência em 20 de janeiro, Biden ainda não havia dialogado com Netanyahu, o que gerou polêmica na imprensa israelense.



Nikki Haley, que foi embaixadora das Nações Unidas no governo de Donald Trump, acusou o governo Biden de "menosprezar" um "amigo como Israel".



Netanyahu descreveu Trump como o "melhor amigo" que Israel teve à frente da primeira potência mundial.



Questionada sobre os motivos pelos quais Biden ainda não havia ligado para o primeiro-ministro israelense, Jen Psaki, porta-voz do Executivo americano, disse esta semana que isso aconteceria "em breve".



"Sua primeira ligação com um líder da região será com o primeiro-ministro Netanyahu", havia afirmado.