Argentina reabre gradualmente as escolas

Escolas de cinco dos 24 distritos da Argentina voltaram às aulas nesta quarta-feira (17), em uma lenta reabertura do ciclo educacional presencial.



"Tudo correu bem e normal", em mais de 2.000 estabelecimentos de gestão estatal e privada que iniciaram as aulas de forma gradual na cidade de Buenos Aires, disse à AFP um porta-voz municipal, Patricio Navarra.



A volta às aulas será progressiva em cada distrito. Os alunos e docentes cumprirão horários rotativos e limitados, sem evitar ainda uma parte do ensino virtualmente, em um momento em que os contágios superam os dois milhões e as mortes são mais de 50.000 em um país de 45 milhões de habitantes.



Na Argentina há pouco mais de 10 milhões de alunos dos ensinos fundamental e médio, sem contar os da educação superior.