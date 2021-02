O diretor da AIEA visitará Teerã no sábado, declarou o embaixador iraniano à organização, dias antes da entrada em vigor da suspensão pela República Islâmica de algumas inspeções.



Kazem Gharibabadi anunciou nesta quarta-feira no Twitter que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, "viajará a Teerã no sábado para conversas técnicas com a Organização de Energia Atômica [iraniana] sobre como continuar a cooperação".



O presidente iraniano, Hassan Rohani, disse hoje que está disposto a receber o diretor da AIEA, uma agência da ONU, e que deseja "encontrar uma solução" à restrição de acesso de inspetores a certas instalações, prevista para 23 de fevereiro.



Teerã reduzirá ainda mais seus compromissos nucleares a partir de 23 de fevereiro sob uma nova lei aprovada em dezembro que alimenta a preocupação internacional sobre uma possível expulsão dos inspetores da ONU.



A lei exige que o governo restrinja o acesso dos inspetores a instalações não nucleares, incluindo instalações militares suspeitas de atividade nuclear, sob certas condições, se os Estados Unidos não suspenderem as sanções impostas desde 2018.