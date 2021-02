Rússia nega visto ao representante da Nasa

Moscou anunciou nesta quarta-feira que rejeitou um visto para o representante na Rússia da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), acusando Washington de bloquear solicitações russas de visto.



"Foi uma medida de represália", afirmou à agência estatal Ria Novosti um dos vice-ministros russos das Relações Exteriores, Sergei Riabkov.



De acordo com a agência de notícias, a Rússia decidiu em janeiro não conceder um visto para a pessoa dirigiria o escritório da Nasa na embaixada dos Estados Unidos.



A diplomacia russa acusa há vários meses as autoridades americanas de bloquear ou atrasar a expedição de vistos a diplomatas russos, em um contexto de tensões crescentes, entre acusações de interferência, espionagem e rivalidades geopolíticas.



O setor espacial, no qual a cooperação Rússia-EUA data da época soviética, não foi afetado até o momento pela hostilidade.



Riabkov reconheceu que a Nasa não representa problemas, mas que Washington era em geral responsável por "todo tipo de interferências na forma de dificuldades nos vistos".



Depois de considerar os problemas "artificiais", o diplomata indicou que Moscou vai propor a Washington "resolver" as diferenças.



O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu ser mais firme com a Rússia que o antecessor, Donald Trump, sobretudo no que diz respeito aos esforços para influenciar eleições nos Estados Unidos.



No fim de janeiro, no entanto, os dois países chegaram a um acordo sobre a prorrogação do tratado bilateral estratégico New Start sobre o controle das armas nucleares.