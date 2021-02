Paris, Londres, Berlim e Washington anunciam reunião sobre o Irã na quinta-feira

Os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido participarão na quinta-feira de uma reunião com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, sobre o programa nuclear do Irã, anunciou nesta quarta-feira a chancelaria francesa.



A reunião acontecerá em Paris, onde o francês Jean-Yves Le Drian receberá os colegas alemão Heiko Maas e britânico Dominic Raab. Blinken participará por videoconferência.



A reunião será dedicada principalmente ao Irã e à segurança regional no Oriente Médio, afirma um comunicado da diplomacia francesa.



O acordo sobre o programa nuclear iraniano de 2015 está por um fio desde que o governo dos Estados Unidos o abandonou de maneira unilateral sob a presidência de Donald Trump e que Teerã começou a violar suas cláusulas.



O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos têm a intenção de voltar ao pacto, mas apenas quando o Irã demonstrar que o cumpre plenamente.