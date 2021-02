Variante britânica da covid-19 prestes a se tornar 'dominante' na Alemanha

A variante britânica, que já representa mais de 20% de todos os casos de covid-19 registrados na Alemanha, está se tornando "dominante", alertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quarta-feira (17).



"Nos preocupa especialmente a variante encontrada no Reino Unido. Há duas semanas, esta variante representava pouco menos de 6% das amostras examinadas. Desde então, é superior a 20%, a mais de 22%", disse o ministro em coletiva de imprensa.



Para determinar esta proporção, as autoridades de saúde alemãs analisaram cerca de 23.000 testes PCR positivos e sequenciaram o vírus.



"Isso significa que, como já foi observado em outros países, a proporção de infecções com esta variante do vírus dobra aproximadamente a cada semana. É de se esperar que também se torne dominante em nosso país", alertou o ministro da Saúde.



A proporção da variante sul-africana está em um nível muito mais baixo, cerca de 1,5%, disse.



Desde domingo, a Alemanha introduziu controles em várias de suas fronteiras para contra-atacar essas variantes, uma medida que gerou críticas na Europa.