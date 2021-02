O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitará Teerã no próximo sábado (20) - anunciou o embaixador do Irã nesta organização, dias antes da entrada em vigor da suspensão de algumas inspeções por parte da República Islâmica.



Kazem Gharibabadi tuitou nesta quarta-feira (17) que o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, "viajará para Teerã no sábado para conversas técnicas com a (iraniana) Organização da Energia Atômica sobre como continuar a cooperação".