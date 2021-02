A campanha de imunização contra a covid-19 começou nesta quarta-feira (17) na África do Sul, após o adiamento provocado pelas dúvidas sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca, a primeira comprada pelo governo, contra a variante local.



As primeiras doses do lote de 80.000 vacinas do laboratório americano Johnson & Johnson, que chegaram ao país na terça-feira à noite, foram aplicadas em profissionais de saúde do hospital de Khayelitsha, 'township' da Cidade do Cabo.