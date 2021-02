O novo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, pediu a reconstrução da Itália em uma Europa mais integrada, em seu primeiro discurso, nesta quarta-feira (17), no Senado.



O economista e ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), que apresentou seu programa de governo para enfrentar a pandemia que gerou uma recessão histórica, será submetido no fim do dia a um voto de confiança.



"Como os governos imediatamente depois da guerra, temos a responsabilidade de iniciar uma nova reconstrução", disse, depois de defender uma "União Europeia mais integrada".



Draghi reconheceu que o primeiro desafio será a luta contra a pandemia de coronavírus e a situação das pessoas que perderam o emprego.



"O vírus é o inimigo de todos. Sem rivalidades", disse, em referência ao clima político na Itália, marcado pelas divisões e vetos entre as forças políticas.



Em seu discurso, o novo chefe de Governo fez um apelo para que os parlamentares que assumam com "responsabilidade nacional" e espírito "republicano" a luta contra a pandemia. Também pediu a todos os partidos que abandonem os conflitos em nome da batalha comum contra a covid-19.



"O principal dever para o qual fomos convocados, em particuler o meu como presidente do Conselho de Ministros, é lutar contra a pandemia por todos os meios e salvar as vidas de nossos cidadãos", disse.



Draghi, que havia permanecido quase em silêncio desde que assumiu o cargo no sábado, deve obter sem problemas a confiança das Câmaras do Parlamento, pois conta com uma ampla maioria, da esquerda à direita.



No discurso, de quase uma hora, ele reiterou que o euro "é irreversível", uma clara advertência ao partido de extrema-direita de Matteo Salvini, que apoia o governo, mas que nos últimos dias questionou a moeda europeia.



Draghi também mencionou o problema social que a pandemia agravou, sobretudo com o aumento das diferenças sociais e a perda de postos de trabalho.



Ele também elogiou o antecessor Giuseppe Conte por seu trabalho para enfrentar a pandemia, uma menção que provocou aplausos, e pediu a unidade de todos os partidos.



"A unidade não é uma opção, é um dever", afirmou.



A Itália, que se aproxima das 100.000 mortes por covid, registrou em 2020 uma da quedas mais expressivas do PIB na zona do euro (-8,9%).



A terceira maior economia da Eurozona depende em grande medida do fundo extraordinário concedido pela União Europeia de mais de 200 bilhões de euros (240 bilhões de dólares) para a reconstrução do país. O programa detalhado deve ser apresentado em abril.