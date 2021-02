Novos casos de covid-19 diminuíram 16% na semana passada (OMS)

O número de novos casos de covid-19 registrados no mundo diminuiu 16% na semana passada, para 2,7 milhões, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na noite desta terça-feira (16).



O número de novos óbitos notificados também diminuiu 10% em relação à semana anterior, de acordo com a atualização epidemiológica semanal da OMS, com base em dados recebidos até domingo.



Cinco das seis regiões do mundo estudadas pela OMS relataram uma redução de dois dígitos no número de novos casos; apenas o leste do Mediterrâneo apresentou um aumento de 7%.



O número de novos casos caiu 20% na semana passada na África e no Pacífico Ocidental, 18% na Europa, 16% na América do Sul e 13% no Sudeste Asiático.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou na segunda-feira que o número de novas infecções diminuiu pela quinta semana consecutiva, situando-se em cerca de metade face aos mais de cinco milhões de casos registados na semana de 4 de Janeiro.



"Isso mostra que medidas simples de saúde pública funcionam, mesmo na presença de variantes", afirmou.



"O que importa agora é como reagimos a essa tendência. O fogo não apagou, mas reduzimos o tamanho. Se pararmos de combatê-lo em qualquer uma das frentes, ele voltará forte."



A variante do coronavírus flagrada pela primeira vez no Reino Unido foi detectada em 94 países na semana passada, segundo a atualização epidemiológica, ou seja, mais oito países em uma semana.



Em pelo menos 47 países, já foi registrado o contágio local dessa variante.



A variante sul-africana foi detectada em 46 países, o dobro, com transmissão local em pelo menos 12 desses países.



A variante brasileira também foi detectada em 21 países, mais seis por semana, com transmissão local em pelo menos dois países.