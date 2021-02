Estilista da NYFW aposta na tecnologia em tempos de pandemia

É possível que seja melhor ver um desfile de moda virtualmente do que pessoalmente? É nisso que aposta a estilista Rebecca Minkoff, que embora tenha sido uma das únicas a organizar um desfile ao vivo na New York Fashion Week (NYFW), usa uma tecnologia inovadora para inserir os internautas em sua coleção.



Como aconteceu em setembro, quase todas as coleções desta edição da Semana de Moda de Nova York são apresentadas virtualmente por causa da pandemia da covid-19, e a maioria dos grandes estilistas estão ausentes.



A exceção: os designers Jason Wu, que fez um desfile para 25 pessoas no domingo, e Minkoff, que convidou 100 pessoas para uma apresentação nesta terça-feira no Spring Studios no SoHo, com máscara e distanciamento social obrigatórios.



Mais milhares de pessoas viram a coleção de primavera de Minkoff ao vivo no TikTok e no Instagram, e também poderão vê-la na plataforma NYFW.com. Mas também, em colaboração com o Yahoo Ryot Lab e o estúdio de conteúdo 5G da Verizon Media, a estilista de Nova York usará a tecnologia de realidade estendida (XR) para apresentar seu desfile em 360 graus na quarta-feira no Yahoo.



A partir do celular, o consumidor poderá se concentrar em uma peça de roupa na apresentação, passear por um vestido, apreciar os detalhes. Uma experiência que às vezes não é possível nem mesmo na primeira fila de um show.



"O conteúdo imersivo realmente ajuda a contextualizar uma coleção e permite que o consumidor se aproxime do designer e do vestuário sem entrar em uma loja", ressaltou Minkoff ao site Women's Wear Daily (WWD).



"Por meio de experiências de tecnologia exclusivas, como as que estamos criando com o Yahoo, podemos imergir as pessoas na marca Rebecca Minkoff de uma forma mais exclusiva".



Porém, muitos acreditam que nada substitui a experiência de ver uma coleção pessoalmente.



"Ver a coleção pessoalmente é muito mais emocionante, dá para sentir o clima, dá para ver os tecidos melhor, tem música", contou à AFP a modelo russa e blogueira Karina Blik após o desfile de Minkoff, que mostrou muitos shorts de couro e de verão vestidos maxi com estampas de animais (e máscaras combinando).



Quando você não vê uma coleção pessoalmente, "você perde a energia, a magia e o aspecto social", comentou Esther Santer, uma blogueira de moda nova-iorquina de 30 anos.



"Afinal, nada como ver pessoalmente o movimento de uma roupa, com o que ela está combinada".



De qualquer forma, "Minkoff é incrível por ter conseguido isso", opinou.



"Foi ótimo sair e sentir o gostinho da Fashion Week, porque sei que todos sentimos falta".