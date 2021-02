Trump pede a republicanos destituição de Mitch McConnell como líder no Senado

Donald Trump pediu nesta terça-feira (16) que os senadores republicanos removessem Mitch McConnell como líder do partido no Senado após as críticas contundentes do legislador ao ex-presidente dos Estados Unidos ao fim do julgamento de impeachment.



"O Partido Republicano nunca mais será respeitado ou forte com 'líderes' políticos como o senador Mitch McConnell no comando", disse Trump em uma declaração contundente.



O ex-presidente descreveu McConnell pejorativamente como um membro do aparato político tradicional, chamando-o de "severo, taciturno e sério", e alertou que se os senadores republicanos o mantiverem como líder do partido no Senado eles "não ganharão de novo".



O ataque de Trump veio depois que McConnell disse no sábado que, embora tenha votado a favor da absolvição do magnata no julgamento de impeachment por "incitamento à insurreição", o ex-presidente foi "prática e moralmente responsável" pelo ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro.



Em sua mais extensa declaração sobre política desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, Trump culpou McConnell pela perda do controle do Senado pelos republicanos e assumiu o crédito pelas realizações do partido na Câmara dos Representantes.



Trump também afirmou ser responsável por McConnell renovar seu mandato de seis anos representando o estado de Kentucky no Senado, onde este influente político de 78 anos ocupa uma cadeira desde 1984, e exerceu grande poder como líder da maioria na Câmara Alta pelos últimos seis anos.



"Meu único arrependimento é que McConnell 'implorou' meu forte apoio e endosso junto ao grande povo de Kentucky na eleição de 2020, e eu dei a ele", disse Trump.



"Sem meu apoio, McConnell teria perdido e perdido muito", continuou Trump.



O ex-presidente ameaçou usar a popularidade que ainda tem entre a base republicana para apoiar qualquer candidato republicano que comparta sua visão política. A próxima votação nacional ocorrerá nas eleições de meio de mandato em novembro de 2022.



"Quando necessário e apropriado, apoiarei os principais rivais que defendem nossa política 'Make America Great Again' (MAGA) e 'America First'", afirmou Trump.