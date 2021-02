Biden vai ao coração dos EUA em busca de apoio para seu grande plano econômico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá diretamente à nação nesta terça-feira (16) em um fórum televisionado em Wisconsin em busca de apoio para seu pacote de estímulo econômico de 1,9 trilhão de dólares para enfrentar a pandemia.



Em sua primeira viagem oficial fora de Washington como presidente, Biden aposta em escapar do confronto partidário entre os legisladores - exacerbado após a absolvição de Donald Trump no julgamento político de sábado -, falando com cidadãos comuns em um evento organizado pela CNN em horário nobre em Milwaukee.



A Casa Branca disse que no fórum Biden poderá "responder diretamente as perguntas do povo americano sobre os problemas que enfrentam todos os dias, como a covid-19 e a economia".



O pacote de estímulo de Biden mais que dobraria o valor de auxílio da última medida aprovada pelo Congresso em dezembro, depois de um intenso debate.



O governo Biden diz que as implementações maciças de dinheiro, incluindo os cheques de 1.400 dólares que planeja enviar para muitos americanos, são cruciais para evitar que a recuperação econômica, já lenta, fique estagnada.



Outro objetivo importante do grande plano de resgate é impulsionar a vacinação contra a covid-19, um desafio logístico, médico e financeiro do qual o sucesso do mandato de Biden pode depender.



O gigantesco valor deste projeto de lei de estímulo, assim como alguns dos detalhes de gastos, gera ceticismo na maioria dos republicanos no Congresso.



- Apoio do país -



Além dos finais de semana em sua casa em Delaware ou na residência presidencial em Camp David, o voo do Air Force One de Biden nesta terça-feira será sua primeira viagem fora da capital desde que assumiu o cargo há um mês.



O fato de que Biden vai a Wisconsin para esse fórum televisionado não é mera casualidade. Nesse estado, ele ganhou por apenas 20.000 votos contra Trump em novembro. E Wisconsin voltará a ocupar um lugar de destaque nas eleições legislativas de metade de mandato em 2022 e na disputa presidencial de 2024.



Na quinta-feira, Biden irá para outro estado de voto pendular quando visitar a fábrica do laboratório Pfizer em Kalamazoo, Michigan, onde são fabricadas vacinas contra o coronavírus.



Na sexta-feira, Biden impulsionará seu plano de estímulo no cenário internacional quando participar da cúpula virtual do G7 e na Conferência de Segurança de Munique.



Segundo a Casa Branca, o presidente vai enfatizar "a importância de que todos os países industrializados mantenham o apoio econômico para a recuperação e as medidas coletivas para uma melhor reconstrução".



