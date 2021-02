Europa cada vez mais fatigada por restrições anticovid; Justiça holandesa mantém toque de recolher

A Justiça holandesa decidiu manter o toque de recolher decretado para enfrentar a covid-19 - após uma corte inferior ter ordenado a suspensão da medida - em um momento em que as restrições saturam a população em muitos países e a vacinação avança lentamente.



"Isto significa que o toque de recolher das 21h00 (20h00 GMT) continua em vigor", informou a emissora holandesa NOS e outros meios de comunicação, a partir da decisão de um tribunal de apelações.



Mais cedo, um tribunal de Haia havia ordenado que o toque de recolher, em vigor desde 23 de janeiro e que provocou os piores protestos das últimas décadas, fosse "levantado imediatamente".



"O toque de recolher é uma violação profunda do direito à liberdade de movimento e à vida privada", disse o tribunal.



Após a imposição do toque de recolher, o primeiro a ser aplicado na Holanda desde a Segunda Guerra Mundial, várias cidades foram palco de protestos gigantescos que culminaram em dezenas de prisões.



Em outros países da Europa, a frustração, a raiva e o cansaço também são sentidos. Na semana passada, o parlamento tcheco se recusou a prolongar o estado de exceção, como solicitado pelo governo, e em Viena tambem houve protestos contra as medidas.



"Perdi meu trabalho, sou enfermeira e não quero mais usar esta máscara de merda!", exclamou Sigrid, em uma manifestação que pedia a renúncia do chanceler, o conservador Sebastian Kurz.



Seria a mão dura a solução para cortar a pandemia pela raiz? Em países da Ásia e Oceania, começando pela China, as autoridades tomam medidas estritas nas áreas onde detectam surtos e as combinam com diagnósticos em massa.



Em pouco mais de um ano, a pandemia de coronavírus matou 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo e infectou quase 110 milhões. Neste momento há restrições em vigor em praticamente toda Europa, enquanto a vacinação avança muito mais lentamente que o previsto.



A farmacêutica americana Johnson&Johnson; (J&J;) solicitou autorização para sua vacina na União Europeia, informou nesta terça-feira a Agência Europeia de Saúde (EMA), que pode tomar uma decisão até meados de março.



A Comissão Europeia "está pronta" para autorizá-la assim que a EMA a aprovar cientificamente, informou sua presidente, Ursula von der Leyen.



- Desigualdade -



Mais de 180 milhões de doses de vacinas contra a covid foram aplicadas em ao menos 96 países ou territórios, de acordo com uma contagem realizada pela AFP a partir de fontes oficiais nesta terça-feira às 16h00 GMT.



Em escala mundial, os países com "alta" renda e "média alta" (segundo o Banco Mundial) concentram mais de nove de cada dez doses da injeção (93%), enquanto abrigam apenas a metade (53%) da população mundial.



Na América Latina, onde a pandemia matou mais de 642.000 pessoas e infectou 20 milhões, a vacinação avança de forma desigual e em alguns casos com irregularidades, como no Peru, onde membros do governo se vacinaram antes do início oficial da campanha.



Brasil, o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus - depois dos EUA - com quase 240.000 óbitos, vacinou apenas 2% de seus 212 milhões de habitantes, devido à ausência de diretrizes claras do governo federal e à falta de doses.



Dotado de uma capacidade de vacinação em massa já usada no passado e de fama mundial, o Brasil não consegue ativá-la devido à falta de vacinas. O governo planeja contar com mais de 210 milhões de vacinas da AstraZeneca até o final do ano e 100 milhões da chinesa CoronaVac até agosto.



O México, terceiro país mais enlutado do mundo, denunciará a desigualdade no acesso às vacinas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na quarta-feira.



"Vamos apresentar o posicionamento do México e da América Latina (...) em relação ao que está acontecendo no mundo, a desigualdade que existe no acesso às vacinas", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.



Nesse país, que possui mais de 174 mil mortos, a vacina chegará a partir desta semana para os idosos acima dos 60 anos, que juntos são 15 milhões, os quais o governo pretende ter vacinado até meados de abril.



A África do Sul anunciou nesta terça-feira que ofereceu à União Africana (UA) um milhão de vacinas que possui da AstraZeneca, após adiar sua campanha de imunização com esse medicamento porque sua eficácia contra a variante local do vírus ser duvidosa.



Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu sua aprovação emergencial à vacina anticovid da Astrazeneca, o que favorecerá a distribuição de centenas de milhões de doses aos países desfavorecidos.



E quanto à vacina da Pfizer, os serviços de inteligência sul-coreanos, citados pela imprensa, garantiram nesta terça-feira que hackers norte-coreanos tentaram entrar nos sistemas da gigante farmacêutica em busca de informações sobre sua vacina e o tratamento contra o novo coronavírus.